Sekretaris Dinas Dikbud Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami,M.Si didampingi Kepala SMPK Giovanni , Kornelis Nahak,S.Pd. M.Hum memantau try out di SMPK Giovanni Kupang, Kamis (14/3/2019).

SMPK Giovanni Kupang Persiapkan Siswa Hadapi UNBK



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- SMPK Giovanni Kupang mempersiapkan siswa kelas IX untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Persiapan itu antara lain dengan melakukan try out.

Hal ini disampaikan Kepala SMPK Giovanni Kupang, Kornelis Seran Nahak, S.Pd,M.Hum, Jumat (15/3/2019).

Menurut Kornelis, dari sisi persiapan ,sekolah itu sudah siap menghadapi UNBK karena itu menjelang UN itu, pihaknya menempuh sejumlah upaya dalam menyiapkan siswa peserta UN.

"Dari sisi kesiapan,kita sudah siap, bahkan sejak akhir tahun 2018, kami sudah mulai latihan soal dan les tambahan," kata Kornelis.

Dijelaskan, les tambahan itu, yakni setelah jam sekolah selesai, siswa Kelas IX akan melanjutkan les sekitar satu atau dua jam.

Dengan persiapan itu, maka pihaknya yakin akan kelulusan siswa pada UN tahun 2019.

"Tahun lalu kita lulus 100 persen dan untuk pemetaaan tingkat Kota Kupang dari segi akumulasi nilai, SMPK Giovanni urutan keenam. Kita target tahun ini juga 100 persen," katanya.

Sedangkan soal pelaksanaan try out, ia mengakui try out sudah berlangsung sejak Senin (11/3/2019) dan semua siswa ikut secara serius.

• Ini Yang Dilakukan Bupati Kamelus Saat Berada di Yogyakarta

• PS Malaka Tak Terkalahkan Selama Dua Laga Ujicoba

• Terlambat Hadiri Pembukaan Musrembang, 25 Camat Dapat Teguran Keras

"Saat try out ,kita gandeng dengan mata pelajaran USBN, sehingga sejak hari pertama kita gunakan jam kedua untuk mata pelajaran USBN," katanya.

Sementara jumlah siswa peserta UN di SMPK Giovanni Kupang tahun 2019 sebanyak 107 siswa.

Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kupang menyisir sejumlah SMP di Kota Kupang dan memantau pelaksanaan try kout. Upaya ini dilakukan untuk memastikan persiapan siswa menghadapi UN.

Pemantauan ini berlangsung, Kamis (14/3/2019) dan dipimpin Sekretaris Dikbud Kota Kupang , Drs. Dumuliahi Djami,M. Si . Turut memantau ,sejumlah pengawas SMP.

Sekolah yang dipantau adalah SMP Muhammadiyah Kupang, SMPK Giovanni Kupang, SMPK Sta. Theresia Kupang ,SMPN 14 dan SMPN 19 .

• Jelang Pemilu Bupati Ray Minta Masyarakat Jaga Situasi Kamtibmas

• Penerima Rastra di Desa Uabau-Malaka Bentangkan Spanduk Bergambar Jokowi

Dumuliahi Djami mengatakan, pemantauan ini untuk melihat dari dekat pelaksanaan try out dan juga persiapan UN.

"Kita langsung melihat kegiatan try out dan juga memastikan kesiapan UN. Apalagi untuk UNBK, tentu persiapan harus lebih baik," kata Dumuliahi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)