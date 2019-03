Yayasan Hands of Hope Indonesia Gelar Donor Darah Massal, Terbuka untuk Seluruh Warga Kota

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dalam rangka aksi kepedulian terhadap sesama, Yayasan Hands of Hope Indonesia, menyelenggarakan aksi donor darah massal.

Aksi donor darah masal ini akan diselenggarakan selama dua hari diadakan di Tablolong Meeting Room, Swiss-Belinn Kristal Kupang selama dua hari, (15-16/3/2019).

Ketua Panitia Donor Darah Masal Yayasan Hands of Hope Indonesia, Junedi Sabuna, melalui rilis yang diterima dari Executive Secretary & Marcom Swiss-belinn Kristal Hotel Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum, Kamis (14/3/2019), menyampaikan Hands of Hope Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah masal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kota Kupang yang darurat membutuhkan kantong darah.

Kegiatan Donor Darah masal diadakan oleh Yayasan Hands of Hope Indonesia dan melibatkan beberapa partisipan.

"Hands of Hope sebagai penyelenggara, mengajak Pamalang Merah Indonesia sebagai partner dalam kegiatan sosial ini. Hands of Hope Indonesia menargetkan 1000 warga Kota Kupang untuk berpartsipasi menyumbangkan darah untuk masyarakat yang sedang membutuhkan," tuturnya.

Bagi warga yang bersedia menjadi pendonor, lanjutnya, dapat datang langsung di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang pada tanggal 15 dan 16 Maret 2019 pukul 08.00 wita sampai selesai.

Kegiatan yang dilangsungkan selama dua hari ini akan ditutup dengan pengundian dorprize bagi pendonor yang telah mendonorkan darahnya pada hari pertama dan hari kedua denga hadiah utama yakni sepbuah sepeda motor.

“Donor darah masal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kantong darah di kota Kupang dan tingginya permintaan kantong darah, Hands of Hope Indonesia berusaha membantu dengan menjadi wadah diselenggarakan kegiatan donor

darah ini.

Target donor darah masal ini adalah 1000 kantong darah. Kami sangat berharap masyarakat kota Kupang berpartisipasi dalam kegiatan ini karena darah kita adalah harapan untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan," ujarnya.

Bagi saudara-saudara yang tidak bisa mendonorkan darahnya, lanjutnya, dapat berpartisipasi dengan menyebarkan informasi ini.

Yayasan Hands of Hope Indonesia sangat mengapresiasi pendonor darah yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, oleh karena itu kami memberikan dorprize yang diundi langsung pada saat penutupan dan dapat disaksikan di fanpage Facebook Hands of Hope Indonesia”.

Hands of Hope Indonesia merupakan yayasan non profit yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yayasan Hands of Hope atau biasa disingkat dengan HOH berdiri pada tanggal 30 April 2018 di Kupang.

Yayasan HOH atau dalam bahasa Indonesia Yayasan Sejuta Harapan ini diketuai oleh Bapak David Fulbertus dan berangotakan 20 orang yang terdiri dari berbagai kalangan profesi seperti ASN, Wirasawasta, Pengajar, dan Mahasiswa. (*)