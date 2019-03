Teenager: Naas Yang LDR Jauh di Mata Dekat di Sosmed Eh Mahal di Quota

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria A E Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hi Hi Hi Teeners apa kabar kalian semua??

Ups dirikuh lupa today is English Day. So What's up Teeners? Everything is okay?

May God always Bless you. Okay sapaan kita sudah pake bahasa Inggris nih mau lanjut?

Atau pakai bahasa Indonesia saja? Indonesia saja e lebih enak dibaca didengar dan diresapi.

Teeners aku yang tercinta, hari ini tema kita tentang LDR alias Long Distance Relationship atau pacaran jarak jauh, nih.

Ayo, ayo siapa yang lagi LDR sekarang? Jujur deh mungkin ada yang pacarnya di luar daerah atau mungkin di luar negeri (cieehh yang doyan bule heheh peace Teeners).

Bagimana rasanya LDR Teeners? Bahagia atau malah tidak nyaman. Wait semuanya pasti ujung-ujungnya berakhir di quota kan? Komunikasinya pasti lewat Sosmed tidak mungkin lewat jalur lain.

Nah coba deh sekarang para pejuang LDR ingat dan rasakan apa sih enakknya LDR-an? Bukannya yang tidak LDR lebih bahagia?

Yuk kita simak dulu komentar teman-teman kita nih, Teeners. Yang pertama ada Lisa Meo.