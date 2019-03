5 Drama Korea Ini Bercerita Tentang Sahabat Jadi Cinta Sejati yang Pasti Bikin Kamu Baper Abis.

POS-KUPANG.COM - 5 Drama Korea Ini Bercerita Tentang Sahabat Jadi Cinta Sejati yang Pasti Bikin Kamu Baper Abis

Bersahabat dengan lawan jenis memang enggak gampang.

Biasanya, salah satu diantara kita bisa memiliki keinginan lebih dari sekadar pertemanan dan berakhir menjadi pacar.

• Alasan Syahrini Pilih Reino hingga Lepas Alat Lacak iPhone

• Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Jalani Sidang Perdana Siang Ini

• Aldo Longa Peserta The Voice Indonesia: Terima Kasih Bapak Wagub NTT

Sadar atau enggak, ternyata kisah cinta sahabat jadi pacar banyak diangkat dalam drama Korea alias drakor lho girls.

Enggak percaya? berikut 5 drama Korea alias drakor yang angkat kisah sahabat jadi pacar! sudah nonton?

Fight for My Way

Drakor Fight For My Way ()

Drama ini bercerita tentang dua orang sahabat, Kang Dong Man (Park Seo Joon) dan Choi Ae Ra (Kim Ji Won) yang sama-sama berjuang meraih mimpi.

• Di Wilayah Perbatasan Belu-RDTL, TNI Turut Menyukseskan Program Bebas Sampah

• Ini Kisah WNA Fiilipina Sejak 2010 ‘Terdampar’ di Desa Ile Lewotobi, Sikka-NTT

• Hujan Badai Terjang Kota Kupang: Pemkot Kupang Bantu Tenda untuk Korban Bencana

Keduanya sangat dekat sejak masih kecil dan tinggal berdekatan, saat beranjak dewasa rasa sayang mereka sebagai sahabat pun berubah menjadi cinta.

Romance is A Bonus Book