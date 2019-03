Daebak, Baru Mulai Debut TXT Masuk 3 Besar Peringkat Reputasi Brand Boyband Bulan Maret, BTS Nomor 1

POS-KUPANG.COM - Institut Penelitian Bisnis Korea kembali merilis peringkat reputasi boyband untuk bulan Maret 2019.

Dilansir dari Soompi, peringkat ini ditentukan setiap bulan dengan menganalisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi dan indeks komunitas dari berbagai kelompok boyband.

Peringkat bulan ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dari 7 Februari hingga 8 Maret.

Boyband asuhan Big Hit Entertainment, BTS masih menduduki peringkat pertama selama sepuluh bulan berturut-turut!

BTS mencetak total indeks reputasi merk sebesar 16.364.102. Frase tertinggi dalam analisis mencakup kata kunci "I love you", "Thank you" dan "Set a new record".

Dan kata kunci terkait lainnya adalah "Wembley", "Konser" dan "TXT".

SEVENTEEN tetap mempertahankan posisinya di tempat kedua untuk dua bulan berturut-turut. Indeks reputasi merk mereka adalah 5.557.662.

Dan di posisi ketiga ada boyband pendatang baru yang merupakan 'adik' dari BTS, yakni TXT.

TXT yang baru saja memulai debut mereka pada 4 Maret lalu mendapatkan total indeks sebesar 5.088.657.

