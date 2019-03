Ini Jadwal All England 2019, 19 Wakil Indonesia Berlaga di Hari Pertama

POS KUPANG.COM - - Sebanyak 19 wakil Indonesia akan turun pada pertandingan hari pertama All England Open 2019, Rabu (6/3/2019).

Pertandingan hari pertama turnamen yang digelar di Arena Birmingham, Inggris, ini akan dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

Dilansir dari situs wes resmi BWF, Pebulu tangkis tunggal putri IndonesiaGregoria Mariska Tunjung menjadi wakil Indonesia yang tampil paling awal di hari pertama All England 2019.

Gregoria langsung berhadapan dengan unggulan kedua asal Jepang, Nozomi Okuhara, pada babak pertama.

• 585 Warga Terserang DBD di Sumba Timur, 15 Orang Meninggal Funia

Selain Gregoria, Indonesia juga diwakili Fitriani pada nomor tunggal putri. Fitriani akan bertanding melawan unggulan keenam asal China, He Bingjiao, mulai pukul 10.05 pagi waktu Inggris.

Sementara itu, di sektor tunggal putra, ada tiga wakil Indonesia yang akan bertanding di hari pertama, yakni Tommy Sugiarto, Jonatan Christie, danAnthony Sinisuka Ginting.

Tampil sebagai satu-satunya tunggal putra Indonesia berstatus unggulan, Anthony Ginting akan berhadapan dengan wakil Hong Kong, NG Ka Long Angus.

Tommy Sugiarto akan melawan pebulu tangkis tuan rumah Inggris, Rajiv Ouseph, sedangkan Jonatan Christie berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Lee Dong Keun.

Dua laga perang saudara juga akan tersaji di sektor ganda campuran Indonesia pada hari pertama turnamen.

Tontowi Ahmad yang tampil bersama pasangan barunya Winny Oktaviana Kandow akan menghadapi duet Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami.

• Warga Makan AYam Goreng Berulat, Pemerintah Resmi Tutup Sementara RM Sari Bundo Kuanino

Adapun pasangan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja melawan Praveen Jordan/Melati Deava Oktavianti pada Selasa malam waktu setempat.

Berikut Jadwal Lengkap Pertandingan Wakil-wakil Indonesia di Hari Pertama All England Open 2019, Selasa (6/3/2019)

Lapangan 1 (dimulai pukul 09.00 waktu Inggris)

Gregoria Mariska Tunjung Vs Nozomi Okuhara

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo Vs Liu Cheng/Zhang Nan

Tommy Sugiarto Vs Rajiv Ouseph

Marcus Ellis/Chris Langridge Vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Lapangan 2

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen Vs Wahyu Ade Nayaka/Ade Yusuf Santoso

Match Overview (dalam waktu Inggris)

Anthony Sinisuka Ginting Vs NG Ka Long Angus (09.20)

He Gingjiao Vs Fitriani (10.05)

Berry Angriawan/Hardianto Vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (10.50)

Jonatan Christie Vs Lee Dong Keun (11.15)

Ronald/Annisa Saufika Vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (12.45)

Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow Vs Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami (13.05)

Della Destiara Haris/Tania Oktaviana Kusumah Vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (13.30)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (15.00)

Greysia Polii/Apriyani Rahayu Vs Chloe Birch/Lauren Smith (17.15)

Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta Vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (19.05)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich (20.35)

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja Vs Praveen Jordan/Melati Deava Oktavianti (21.20). (*)