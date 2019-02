Jimin dan V BTS Terlihat Memberi Dukungan untuk Idola KPop Wanita Ini Selama Penampilannya, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Jimin dan V dari BTS terlihat bersorak untuk Seunghee OH MY GIRL selama penampilan girlband “Remember Me” di Edaily Culture Awards ke-6.

Seperti inilah bentuk persahabatan!

V dan Jimin BTS (koreaboo.com)

Dilansir dari koreaboo.com, tiga bintang KPop ini dikenal sebagai teman baik, karena mereka teman di sekolah yang sama. Seunghee pernah menjawab pada sebuah kuesioner bahwa ia dekat dengan Jimin, V, dan Jihyo dan Jeongyeon TWICE.

“Close Selebrity Friends (Teman Selebriti Dekat)? Jihyo, Jeongyeon! Anggota Girl Spirit! Saya juga punya teman ... teman sekolah menengah V dan Jimin! "

- Seunghee OH MY GIRL

Member BTS berdesakan ke "Remember Me" ketika pertunjukan dimulai.

Ketika giliran Seunghee muncul, Jimin dan V BTS mulai bersorak.

Lihatlah betapa V dan Jimin memberikan dukungan!

Fans menemukan interaksi kecil ini menarik - terutama karena persahabatan jangka panjang seperti ini jarang terjadi di industri musik. Lihat klip lengkap di bawah ini:

Profil Seunghee OH MY GIRL

Mengutip profiles.com, inilah data dan fakta mengenai Seunghee Oh My Girl.

Nama Panggung: Seunghee (승희)

Nama Kelahiran: Hyun Seung-hee (현승희)

Ulang Tahun: 25 Januari 1996

Zodiac Sign: Aquarius

Tempat Lahir: Chuncheon, Korea Selatan

Golongan Darah: B

Fakta Seunghee:

- Dia lahir di Chuncheon, Gangwon, Korea Selatan.

- Dia bisa bermain gitar.

- Julukannya adalah 2nd BoA.

- Seunghee memiliki paparan terbanyak sebelum debut.

- Lagu favoritnya untuk dinyanyikan saat karaoke adalah "U&I" oleh Ailee

- Seunghee mengatakan dia senang berbicara bahasa Inggris dengan meniru karakter film.

- Dia berada di Star King dan Superstar K2

- Jika dia laki-laki, dia mengatakan akan berolahraga tanpa mengenakan kemeja

- Seunghee ingin memberikan alisnya kepada anak-anaknya. “Bawa mereka, anak-anakku. Mereka sangat penting, Anda akan menggunakannya dengan baik ”

- Dia suka setiap warna kecuali oranye

- "Kebahagiaan kecil tapi pasti" Seunghee sedang menonton video anjing dan menangisi hewan

- Seunghee ingin bepergian ke Belanda

- Kekuatan super yang dia inginkan adalah mengendalikan waktu

- Seunghee menikmati makan jelles

- Dia ingin dipanggil "Oh My Girl's Idiot"

- Ketika dia stres, dia mematikan semua lampu di ruang latihan, menyalakan musik dan tarian yang sangat keras sampai dia berkeringat

- Lagu-lagu favorit Oh My Girl adalah Remember Me and Twilight

- Kekuatan Seunghee adalah energinya yang melimpah dan stamina yang baik

- Namanya berarti "menang dan bersinar cerah"

- Seunghee adalah penggemar berat IU dan bahkan belajar bermain gitar karena dia

- Dia berakting di Webdrama (KEHILANGAN: WAKTU: HIDUP) bersama dengan Baro B1A4.

- Seunghee muncul di MV "Open The Door" Lim Chang Jung dan MV "ON / OFF" ONF.

- Seunghee menyanyikan OST untuk "Temperature of Love" yang disebut "You Are".

- Hobinya adalah menonton film, mendengarkan musik, menggambar, menggeliat.

- Seunghee mengatakan dia berteman dengan V dan Jimin dari BTS. (Wawancara majalah "The Star")

- Di asrama, dia berbagi kamar dengan Arin. (Oh My Girl Miracle Expedition)

- Tipe ideal SeungHee: "Seseorang yang dapat saya ajak bicara dengan mudah." Di antara selebritas dia menyukai aktor Gong Yoo.

