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Live Streaming Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim Episode 13, Kim Tak Peduli Pada Lee Young
Live Streaming Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim Episode 13, Kim Tak Peduli Pada Lee Young.
Live Streaming Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim Episode 13, Kim Tak Peduli Pada Lee Young.
POS-KUPANG.COM - Live Streaming Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim Episode 13, Kim Tak Peduli Pada Lee Young
Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim atau Why Secretary Kim ditayangkan di Trans TV mulai Senin (28/1/2019), setiap hari Senin hingga Jumat.
Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim dapat disaksikan melalui live streaming di Trans TV.
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Rabu (13/2/2019) merupakan episode ke-13 dari drama bergenre komedi romantis ini.
Berikut adalah sinopsis Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim Episode 13, hati-hati spoiler!
Lee Young Joon merasa lega setelah jujur pada semuanya, ia pun berniat menghabiskan malam dengan Kim Mi So.
Namun CEO Park tiba-tiba menelepon karena ada urusan penting dari kantor.
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