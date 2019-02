Rupiah Rabu pagi menguat 12 poin, di bawah Rp14.000

POS KUPANG.COM - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak menguat 12 poin menjadi Rp13.950 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp13.962 per dolar AS.

