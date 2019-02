Rabu, 6 Februari 2019 11:34

instagram/@mariahstn Intip 4 Fakta Maria Hostiana, Wakil NTT di Ajang Puteri Indonesia 2019: Fasih Bahasa Perancis

Maria Hostiana secara resmi telah terpilih sebagai wakil dari Nusa Tenggara Timur di ajang Puteri Indonesia 2019.

Lalu, siapa sebenarnya Maria Hostiana? Yuk kenalan sama perempuan berkulit putih ini.

Berikut beberapa fakta tentang Maria Hostiana yang POS-KUPANG.COM lansir dari instagram @puteri_ntt. Cek this out!

1. Model

Dilansir dari akun instagramnya, @mariahstn diketahui berprofesi sebagai seorang model di Wynn Model, salah satu agensi model yang berpusat di Jakarta.

Selain itu, Maria Hostiana juga bekerja analis di salah satu Bank Swasta di Indonesia.

2. Fasih Berbahasa Inggris dan Perancis

Maria Hostiana diketahui fasih berbahasa Inggris. Tidak hanya Bahasa Inggris, dia juga fasih berbahasa Perancis lho!

3. Bakat Seni

Kecintaan Maria Hostiana terhadap dunia seni membuatnya memiliki bakat di bidang musik.

Maria diketahui bisa bernyanyi, bermain piano, saxophone dan gitar.

4. Prestasi

Maria Hostiana memiliki segundang prestasi diantaranya, Cumlaude Teknik Industri ITB, Duta Seabad ITB, Student of The Year Kimmy Jayanti School, Siswa Berprestasi SMA se-kota Bogor, Top 10 Winner of Youth to Business Unileader Unilever, 3rd Position of French Essay Writing Contest, Model for Jakarta Fashion Week, Voluntary Teacher, WFE for Humanity Bandung dan Indonesian Student Service Association Voluntary Employee.