Begini Cara Main Game Earth Day Quiz di Google, Bisa Lihat Karakter Kamu Lho!

POS-KUPANG - Main Kuis Earth Day Quiz di Google kini sedang tren di kalangan remaja.

Permainan ini sangat sederhana, dan hasilnya bisa kamu share baik ke sosmed kamu atau di status WhatsApp kamu.

Kamu bisa main Earth Day Quiz ini dengan ponsel kamu lho.

Coba yuk, petunjuk permainan ada di bagian akhir berita ini.

Pada tanggal 22 April setiap tahun atau sehari setelah peringatan Hari Kartini, bangsa Indonesia dan dunia akan memperingati Hari Bumi atau Earth Day.

Hari Bumi dimaksudkan untuk menggugah rasa peduli warga dunia terhadap kelestarian lingkungan untuk menyelamatkan bumi yang makin tua.

Kesadaran manusia akan kelestarian alam sendiri harus semakin meningkat karena percepatan gejala-gejala Global Warming yang kian sering kita lihat dalam keseharian kita.

Menyambut peringatan hari Bumi sedunia, sudah beredar anek kuiz tentang Bumi. Namanya Earth Day Quiz.Earth Day Quiz dimaksudkan untuk menguji pengetahuan dan wawasan kita tentang bumi dan lingkungan alam.

Earth Day.org mengajak Anda untuk mengikuti kuiz ini, untuk menguji pengetahuan dan kemampuan kita tentang bumi.

WELCOME TO OUR EARTH DAY QUIZ

We invite you to test your knowledge of the Earth.There are 5 sections to the quiz. You can take them in any order you like. Each quiz takes about 3 to 5 minutes to complete.

As you finish each section, we will reward you with your choice of a free downloadable poster.

(Selamat datang ke Kuis Hari Bumi kita. Kami mengundang Anda untuk menguji pengetahuan Anda tentang bumi. Ada lima bagian kuis.