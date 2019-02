Shio Kerbau, ini ramalan kamu sepanjang Tahun Babi Tanah 2019, jodoh, asmara, karir dan keuangan.

Selamat memasuki tahun baru 2019 atau tahun babi tanah, bagaimana ramalan zodiak untuk si shio kerbau?

Shio kerbau ini adalah mereka yang terlahir tahun 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 ...

Ramalan Shio Kerbau (ist)

Shio kerbau menempati urutan kedua dalam siklus 12 tahun tanda zodiak Cina.

Orang-orang di bawah tanda banteng biasanya bekerja keras, jujur, kreatif, ambisius, berhati-hati, sabar dan menangani hal-hal dengan mantap. Di sisi negatif, orang sapi mungkin keras kepala, berpikiran sempit, acuh tak acuh, berprasangka, lambat dan tidak pandai berkomunikasi.

* Elemen shio sapi

Kerbau kayu

1925, 1985

Restless, decisive, straightforward, and always ready to defend the weak and helpless

Kerbau api

1937, 1997

Short-sighted, selfish, narrow-minded, impersonal, but practical

Kerbau tanah

1949, 2009

Honest and prudent, with a strong sense of responsibility

Kerbau emas

1961, 2021

Hardworking, active and always busy, and popular among friends

Kerbau air

1913, 1973

Hardworking, ambitious, tenacious, able to endure hardship, with a strong sense of justice and keen observational abilities

Pria yang lahir di tahun kerbau biasanya dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Mereka mselalu sungguh-sungguh dalam melakukan segala pekerjaan. Mereka juga merasa bertanggung jawab terhadap keluarga mereka.

Namun, karena kepercayaan diri mereka (hampir arogansi), mereka tidak mengizinkan siapa pun untuk melawan aturan mereka. Mereka mengharapan anak-anaknya dengan expektasi yang tinggi, meskipun itu mungkin tidak realistis.