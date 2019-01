Reuni Yoo In Na & Lee Dong Wook, Intip 3 Alasan Kalian Harus Tonton Drama Korea Touch Your Heart

POS-KUPANG.COM - Satu lagi Drama Korea produksi tvN yang bakal segera tayang 6 Februari 2019 mendatang, Touch Your Heart. Drama yang diperankan oleh Lee Dong Wook dan Yoo In Na ini akan menghiasi awal Februari 2019 kamu!

Touch Your Heart adalah kisah roman tentang pengacara perfeksionis Kwon Jung Rok yang diperankan oleh Lee Dong Wook dan aktris papan atas Korea Oh Yoon Seo yang diperankan oleh Yoo In Na.

Oh Yoon Seo yang terkenal karena penampilannya yang menarik dan cantik, namun kualitas aktingnya buruk. Ia kemudian diminta menjadi pemeran utama sebagai seorang sekretaris.

Sinopsis Drama Korea Touch Your Heart Dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na, Bakal Bikin Kamu Baper (Allkpop)

Untuk mendalami peran tersebut, Oh Yoon Seo diminta bekerja sebagai sekretaris di suatu firma hukum selama beberapa bulan. Di kantor itulah Oh Yoon Seo bertemu seorang pria bernama Kwon Jung-Rok yang diperankan oleh Lee Dong Wook. Kwon Jung-Rok adalah seorang pengacara arogan dan berhati dingin.

Touch Your Heart akan tayang setiap Rabu-Kamis di tvN. Yuk intip 3 alasan kenapa Touch Your Heart menarik untuk ditonton.

1. Chemistry Lee Dong Wook & Yoo In Na

Yup, alasan pertama yang membuat kalian harus menonton drama ini adalah chemistry antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

Chemistry keduanya tentu saja bisa membuat hati penonton berdebar. Lee Dong Wook diharapkan akan memikat penonton dengan aktingnya sebagai seorang pengacara yang sempurna.

Pesona Kwon Jung Rok tak terduga, sebagai seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk karirnya dan tidak tahu apa-apa tentang berkencan. Penonton tentu saja ingin tahu bagaimana Lee Dong Wook memerankan seorang pengacara yang tidak mengerti tentang cinta!