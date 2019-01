Peringati Hari Gizi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bagi-bagi Buah Gratis, Begini Sambutan Warga

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-59, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) membagikan buah-buahan gratis kepada masyarakat DKI Jakarta yang beraktivitas di Car Free Day ( CFD) Bundaran HI, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2019).

Ratusan anggota Persagi yang menggunakan kostum putih bertuliskan "Hari Gizi Nasional 2019" terlihat berjalan bersama-sama sambil membagikan buah dari arah Kantor Kementerian Agama menuju Bundaran HI. Mereka menyanyikan yel-yel "Hari Gizi Nasional, go gizi go gizi go!".

Aksi ini disambut baik oleh warga yang tengah berolahraga di kawasan Bundaran HI. "Terima kasih Bu, sering-sering ya," ujar seorang warga yang tengah berjalan santai di lokasi CFD.

Tak hanya warga yang berolahraga, para pedagang yang berjualan di trotoar juga mendapatkan buah-buahan tersebut.

Ketua Umum Persagi, Minarto, mengatakan, aksi bagi-bagi buah ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi buah dan sayuran.

"Ada jeruk, salak, ada pisang, karena kami ingin menunjukkan kalau ini penting, karena masyarakat sekarang terlalu banyak minyak, terlalu banyak lemak, terlalu banyak makan gula, terlalu kelebihan kita sebenarnya. Sehingga buahnya sedikit, sayurnya sedikit, enggak seimbang. Nah ini yang (Persagi) khawatirkan," kata Minarto, saat dijumpai Kompas.com, di area CFD.

Melalui kegiatan ini, Minarto berharap masyarakat dapat lebih aktif dalam mengonsumsi buah.

"Sebagai bentuk pengajaran bahwa buah itu bagus, kurangi karbohidrat, perbanyak buah dan sayur untuk mengurangi mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan," kata dia.

Selain melakukan aksi bagi-bagi buah-buahan, Persagi juga akan melakukan senam bersama dan konseling gizi gratis bagi masyarakat yang berolahraga di CFD.

"Nanti kami juga ada konseling siapa pun boleh datang ke sana, teman-teman akan membuka konseling pemeriksaan status gizi, boleh bertanya, kan begitu. Nanti kami buka di dekat Kementerian Agama," kata Minarto. (Kompas.com)