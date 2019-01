POS KUPANG.COM - Big Hit Entertainment rilis Webtoon BTS Save Me, seperti apa?



Jelang comeback BTS, Big Hit Entertainment merilis webtoon berjudul Save Me hari ini, Kamis (17/1/2019), disebut akan menjadi jawaban dari teori-teori yang selama ini bermunculan.

TRIBUNNEWS.COM - BTS dikabarkan akan comeback dengan album terbaru mereka pada pertengahan 2019 ini.

Berkaitan dengan comeback BTS, webtoon berjudul Save Me telah rilis hari ini, Kamis (17/1/2019).

Save Me merupakan webtoon yang dirilis secara resmi oleh Big Hit Entertainment selaku agensi BTS.



Bekerja sama dengan LICO, Save Mebisa dibaca lewat situs atau aplikasi Webtoon milik Naver.

Save Me yang menceritakan kisah member BTS ini akan update setiap Kamis.

Bagi para ARMY pasti sudah familiar dengan beberapa cerita di webtoon Save Me.

Bahkan mungkin Save Me akan menjadi jawaban untuk beberapa video musik atau highlight reel BTS.

