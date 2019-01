Wah! Member BTS Punya Replika Dalam Bentuk Boneka Imut, ini Penampakannya.

POS-KUPANG.COM - Wah! Member BTS Punya Replika Dalam Bentuk Boneka Imut, ini Penampakannya.

Sebentar lagi para Army BTS atau yang biasa disebut ARMY bisa memiliki boneka RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Pada Hong Kong Toys & Games Fair baru-baru ini diumumkan bahwa perusahaan mainan terkenal AS, Mattel, akan merilis boneka BTS.

Mattel juga mengumumkan hal itu melalui akun Twitter-nya, @mattel, pada Senin (7/1/2019).

"Mattel, @bts_bighit & @BigHitEnt are bringing #BTSDollsOfficial to millions around the world! Follow us for #BTSxMattel updates. #BTS," tulis produsen boneka Barbie itu.

bts foto bertema natal (Naver X Dispatch)

"Kami menandatangani kontrak lisensi multi kategori dengan agensi BTS, Big Hit Entertainment, dan kami berencana menciptakan berbagai hal seperti boneka, figur koleksi, mainan, games, dan pernik-pernik roleplaying," kata Mattel melalui keterangan pers.

Koleksi kolaborasi itu akan dirilis pada musim panas 2019.

Koleksi pertama yang akan diluncurkan adalah boneka BTS.

"Baju boneka-boneka itu dibuat berdasarkan busana yang pernah dikenakan BTS pada video musik Idol," lanjut perusahaan mainan itu.

BTS KPop Konser (rollingstone.com/FilmMagic/Jeff Kravitz)

Film dokumenter boyband BTS, Burn The Stage: The Movie (Big Hit Entertainment)

Vice President Mattel Sejal Shah Miller mengatakan BTS merupakan fenomena budaya yang melampaui usia, budaya, dan bahasa.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap bisa menciptakan cara baru bagi orang-orang di seluruh dunia untuk berhubungan dengan BTS," kata Vice President Mattel Sejal Shah Miller.

BTS (Koreaboo)

Sebelum ini BTS bekerja sama dengan LINE Friends untuk menciptakan beberapa karakter seperti Koya, RJ, Tata, Cooky, Shooky, Mang, dan Chimmy. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Boneka BTS Akan Segera Diluncurkan", https://entertainment.kompas.com/read/2019/01/07/093214710/boneka-bts-akan-segera-diluncurkan