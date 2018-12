Daebak! Jungkook BTS Duduki Peringkat Kedua Pria Tertampan Di Dunia Versi The Independent Critics

POS-KUPANG.COM - Daebak! Jungkook BTS Duduki Peringkat Kedua Pria Tertampan Di Dunia Versi The Independent Critics

Salah satu member BTS, Jungkook BTS, dinobatkan menjadi Pria Tertampan nomor dua pada tahun ini.

Jungkook BTS atau Penyanyi bernama lahir Jeon Jung-kook itu masuk dalam daftar The 100 Most Handsome Faces 2018 atau 100 Pria Berwajah Tertampan versi The Independent Critics dan TC Candler.

Berdasarkan daftar yang ditampilkan saluran YouTube TC Candler yang dikutip Kompas.com, Minggu (30/12/2018).

Jungkook BTS mengungguli aktor Idris Elba dan rekan satu grupnya sendiri, V BTS, yang masing-masing berada di posisi ke-3 dan ke-5.

Sejumlah idola pria K-pop selain BTS juga masuk ke dalam daftar tersebut.

Sebut saja, Kang Daniel "Wanna One", Sehun dan Lay "EXO" menempati urutan ke-11, 15 dan 18.

Selanjutnya, ada Taeyong "NCT", Jimin BTS, Taeyang "BIGBANG", dan Jin BTS.

Ada pula Lucas "NCT", Kai "EXO", Siwon "Super Junior", Suga BTS bersama rekan segrupnya RM BTS dan J-Hope BTS.