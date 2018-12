Wajib Simak! Lowongan PLN untuk Lulusan D3 dan S1. Satu dari Lima Berita Populer

POS-KUPANG.COM--BUMN kelistrikan, PT PLN membuka lowongan untuk mereka yang lulusan D3 dan S1 untuk mengisi kekosongan posisi di sejumlah pos. Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Rabu (27/12/2018).

Berita lainnya adalah mengenai ketengangan antara Presiden AS Donald Trump dengan bank sentral AS Federal Reserve.

Berikut adalah rangkuman berita terpopuler kemarin: 1. PLN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Daftarnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuka lowongan kerja untuk lulusan diploma, baik D3 maupun D4 dan Sarjana (S1) periode tahun 2019.

Mengutip laman resmi PLN, Rabu (26/12/2018), lowongan ini ditujukan guna mengisi kekosongan, baik di PLN, maupun di anak perusahaan seperti PT PLN Enjiniring, PT Indonesia Power, PT PJB, hingga PT PLN Gas dan Geothermal. Selengkapnya baca di sini 2.

Trump Sebut The Fed Sebagai Masalah Utama Ekonomi AS Pada malam perayaan Natal, Selasa (24/12/2018) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyudutkan bank sentral setempat, Federal Reserve akibat anjloknya perdagangan di pasar saham Wall Street.

• IRT Ini Tewas Setelah Minum Racun Rumput, Awalnya Mengurung Diri di Kamar Sejak Siang Hari

• Flyover Cengkareng Retak, Wali Kota Jakbar Rustam Effend Ungkap Penyebabnya

• Polres Ngada Dirikan Dua Posko Pengamanan Natal dan Tahun Baru

• Gubernur NTT Tempati Rujab Pada Juni 2019

Dalam akun twitternya, Trump menyatakan The Fed tidak memiliki perasaan terhadap pasar, dan menyatakan The Fed sebagai masalah utama dalam ekonomi Amerika Serikat.

Pasar Saham AS Anjlok, Menkeu Mnuchin Panggil Bos-bos Bank Besar Pekan lalu, pasar saham AS Wall Street mengalami hari-hari terburuknya dalam satu dekade belakangan lantaran peningkatan suku bunga oleh bank sentral setempat, The Fed dan eskalasi ketegangan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pun memanggil para direktur bank besar di Amerika Serikat sebagai upaya untuk menenangkan investor.

Dikutip dari BBC, langkah tersebut merupakan langkah luar biasa paska-anjloknya perdagangan saham di Wall Street.

Menjelekkan Perusahaan Sebelumnya Bisa Merusak Prospek Pekerjaan Pertanyaan mengapa Anda keluar dari perusahaan sebelumnya hampir selalu muncul dalam wawancara kerja.