Gubernur Jabar Titip Doakan Korban Tsunami Banten dan Lampung ! Datangi Gereja Katedral Bandung!

POS KUPANG.COM - Umat Katolik di Gereja Katedral, Jalan Merdeka, Kota Bandung yang melaksanakan Misa Agung hari raya Natal, Senin (24/12/2018), disambangi para pimpinan di Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, ‎Gubernur Jabar, Ridwan Kamil; Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto; Kasdam III Siliwangi, hingga unsur pimpinan di Kota Bandung mulai dari Kapolrestabes Bandung, Kombes Irman Sugema; Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyan‎a; Dandim Kota Bandung, Kolonel Infanteri Arifin Dahlan‎ datang ke Gereja Katedral Bandung.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sempat memberikan sambutan di tengah ratusan umat Katolik yang baru saja selesai menggelar Misa Agung.

Ia mengatakan, pemerintah menjamin warganya untuk beribadah.

‎"Kami pemerintah akan menjaga hak beribadah dengan aman dan damai. Titip doa khusus untuk saudara kita (di Banten dan Lampung yang terkena musibah) supaya dikuatkan dalam kesedihan yang terjadi di beberapa tempat. Mudah-mudahan Natal ini bisa jadi penyemangat agar Indonesi jauh lebih baik dan lebih damai," ujar Emil.

Usai membacakan sambutan, umat Katholik langsung menyanyikan lagu khas Natal dan Tahun Baru secara serentak.

"We wish you Mary Chrismast we wish you Mary Chrismast and happy new year," nyanyian umat Katolik menggema usai Emil membacakan sambutan.

Mgr Gereja Kathedral, Antonius Subianto membalas sambutan Emil.

Ia mengatakan, pihaknya berbahagia pada Misa Agung saat ini dikunjungi oleh orang nomor satu di Jabar.

"Kami berbahagia Gubernur Jabar bersama kami di Misa Agung, bersama Bapak Kapolda Jabar dan jajaran. Sebelumnya juga saat pak Ridwan Kamil menjabat Walikota Bandung selalu datang, tapi kali ini sebagai Gubernur Jabar," ujar Antonius.

Ia menambahkan, Ridwan Kamil saat menjabat Walikota Bandung sempat ‎mencanangkan Kota Bandung sebagai kota layak hak azasi manusia (HAM).

"Mudah-mudahan nanti Jabar jadi daerah layak HAM sehinga aman, damai dan tenteram dalam beribadah. Kami juga ucapkan terima kasih banyak pada pak Kapolda, pak Kasdam, hingga Pak Kapolrestabes Bandung," kata Emil.

Sementara itu, pada Misa Agung kali ini, digelar sejak pukul 15.00 untuk sesi pertama.

Sesi kedua digelar pada pukul 18.00, ketiga digelar pukul 21.00 dan ke empat pada pukul 24.00. Misa Natal digelar untuk menyambut Hari Raya Natal 2018. (*)