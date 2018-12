Jangan Lewatkan Film Terbaru BTS Tanggal 25 Desember 2018 Sampai 31 Januari 2019, Dapatkan Tiketnya

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan film terbaru BTS tayang 25 Desember 2018 sampai 31 Januari 2019, dapatkan tiketnya.

Setelah Burn The Stage The Movie, BTS mengeluarkan film baru Love Yourself In Seoul! Yuk catat daftar harga, tanggal, serta lokasinya!

Beberapa waktu lalu, BTS telah sukses meraup keuntungan dengan film Burn The Stage The Movie.

Kini, BTS kembali mengeluarkan film dokumenter konser mereka yang berjudul Love Yourself In Seoul.

Love Yourself In Seoul merupakan konser BTS yang diadakan di Seoul Olympic Stadium, Seoul pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2018.

Agensi BTS, Big Hit Entertainment bekerjasama dengan CGV untuk memproduksi film ini.

Melalui Twitter, terungkap jika 42 buah kamera digunakan untuk merekam film dokumenter ini.

BTS membawakan lagu-lagu hits mereka dari seri album Love Yourself.

Misalnya Idol, Save Me, Euphoria, DNA, hingga lagu-lagu di album sebelumnya seperti Blood Sweat and Tears, Boy In Luv, 21st Century Girl, dan masih banyak lagi.

Tentu saja film ini telah ditunggu-tunggu oleh para fans BTS alias Army.