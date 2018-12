BTS Sempat Ingin Bubar, Member BTS Berikan Pidato Emosional, Ini yang Disampaikan saat di Hongkong 

Capture YouTube Mnet via Soompi

Jin menyebutkan BTS sempat ingin bubar dalam pidato emosional setelah menerima penghargaan Artist of the Year di 2018 Mnet Asian Music Awards (MAMA) in Hong Kong pada Jumat (14/12/2018).



POS-KUPANG.COM - BTS sempat hendak ingin bubar bukanlah isapan jempol belaka. Kabar BTS sempat ingin bubar ini disampaikan Jin BTS saat pidato di Mnet Asian Music Awards (MAMA) in Hong Kong pada Jumat (14/12/2018) lalu.

Bahkan Jin sempat menangis saat menyampaikan hal tersebut. Tak hanya Jin, namun member BTS lainnya juga tampak emosional dan sedih mendengar keterangan Jin itu.

Dikutip dari Soompi, J-Hope membuka pidato dengan mengungkapkan rasa khawatirnya setiap akan tampil di panggung.

"Sebelum kami tampil di panggung, aku merasa sangat khawatir. Aku selalu ingin menampilkan yang terbaik dan tidak menunjukkan kesalahan di hadapan kalian, jadi setiap aku akan naik ke panggung, aku merasa tegang selama persiapan. Penghargaan ini sungguh," pidato J-Hope terputus sementara member BTS ini terlihat mulai menangis.

Bagi J-Hope, menerima penghargaan Daesang Artist of the Year ataupun tidak, ia akan tetap menangis karena merasa bersyukur atas dukungan para member BTS serta ARMY.

"Menerima penghargaan atau tidak, aku pikir aku akan (tetap) menangis," katanya.

"Kami sudah melalui banyak masa sulit dan menerima sangat banyak cinta dari kalian semua, jadi aku ingin membalas itu. Aku merasa bersyukur, dan di kesempatan ini aku ingin berterima kasih kepada para member. Terima kasih. Aku mencintaimu," tutup J-Hope.

RM dan kawan-kawan sendiri sudah memenangkan Artist of the Year dari MAMA selama tiga tahun berturut-turut sejak 2015 lalu.

Usai J-Hope, pidato kemudian dilanjutkan Jimin yang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan ARMY selama 2018.