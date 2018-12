Jelang Natal, Harga Telur Ayam di Pasar Oebobo Kupang Naik Rp 15.000 Per Papan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menjelang Natal harga telur di Pasar Oebobo, kecamatan Oebobo, Kota Kupang naik sejak 14 Desember 2018.

Sebelum 14 Desember 2018, ungkap Fredik Olapau, salah satu pedagang, Senin (17/12/2018), harga telur Rp 45.000 per papan. Sejak 14 Desember sampai saat ini harga diri per papan Rp 60.000 per papan, atau naik Rp 15.000.

Fredik menjelaskan, ada pembeli yang kaget, gara-gara harga naik. "Yah saya bilang tanya saja, di penjual lain harga telur memang naik kok," ungkap Fredik.

Yuni Boro, mengungkapkan, ada pembeli yang protes dan mengeluhkan naiknya harga telur, namun tetap membeli juga, sebab semua stand di Pasar harganya sama.

"Yah siapa saja kalau mau jual pasti cari untung, kalau kami tidak kasi naik harga, kami mau dapat untung dari mana?," tegasnya.

Maria Lina, salah seorang pembeli, mengatakan, walau harga telur naik, ia tetap harus membeli untuk membuat kue Natal.

"Mau tidak beli, bahan dasar untuk kue pasti ada telur, yah tidak apa-apa, paling hanya moment tertentu saja, saya belanja telur," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)