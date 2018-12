Inilah Deretan 7 Drama Korea Komedi Romantis Terbaik Tahun 2018, Intip Yuk!

POS-KUPANG.COM - Enggak terasa ya, girls sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2018. Nah, sepanjang tahun 2018 ini sebenarnya ada banyak banget drama Korea yang bagus, terutama untuk drama dengan genre Komedi Romantis.

Kita pasti bakal selalu merasa terhibur ya kalau nonton drama yang komedi romantis, jadi selain dibuat baper kita juga dibuat ngakak dengan kelucuan yang ada di drama Korea tahun 2018.

Yuk langsung saja kita lihat 7 drama komedi romantis terbaik di tahun 2018. Recommended!

1. What’s Wrong with Secretary Kim

Why Secretary Kim (koreandramaland.com)

Bisa dikatakan ini adalah salah satu drama Korea komedi romantis yang paling menghibur dan populer di tahun 2018.

Diangkat dari webtoon populer berjudul sama, kita pasti terhibur banget melihat adegan romantis atau lucu dari dua tokoh utama di drama ini, yaitu Lee Young Joon (Park Seo Joon) dan Kim Mi So (Park Min Young).

Ceritanya Kim Mi So adalah sekretaris Lee Young Joon selama 10 tahun, dan tiba-tiba saja Kim Mi So memutuskan untuk resign! Setelah permintaan berhenti Kim Mi So ini lah akhirnya Lee Young Joon kalau dia enggak hanya membutuhkan Kim Mi So sebagai sekretarisnya saja, tapi juga cewek yang ada di hidupnya.

2. Radio Romance

Radio Romance (simpansinopsis.com)

Di awal tahun 2018 kita mendapatkan tontonan drama yang menghibur banget dari Radio Romance.

Kita pasti ngakak banget ngeliat tingkah kocak Lee Kang (Yoon Park). Dan untuk adegan romantis, kita juga baper ngikutin kisah cinta segitiga antara Lee Kang, Song Geu Rim (Kim So Hyun) dan Ji Soo Ho (Yoon Doo Joon).