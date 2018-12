Ini Pesan Dansatgas Buat Pelajar SMAN 4 Atambua

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Komandan Satgas Pamtas Yonif Raider 408/Sbh Mayor (Inf) Joni Eko Prasetyo, S.I.P memberikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada siswa-siswi SMAN 4 Atambua, Selasa (11/12/2018).

Joni Eko Prasetyo mengatakan, musuh yang paling besar adalah melawan diri sendiri.

"Musuh yang paling besar adalah melawan diri sendiri. Disaat kita malas kita akan tergilas, disaat kita tidak mau bekerja atau tidur-tidur, kita akan terkubur," kata Joni Eko Prasetyo.

Menurut Joni Eko, generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Oleh karena itu, generasi muda harus dipersiapkan secara baik sejak dini dengan membangun generasi muda yang pintar dan berkarakter agar berguna bagi bangsa dan negara.

"Mari kita sama sama membangun karakter kita agar kita punya jati diri yang positif, jati diri yang nasionalis, menjadi pemuda pemudi yang berakhlak mulia, yang berkelakuan dan berkepribadian baik. Pengetahuan itu adalah kekuatan tetapi karakter pribadi itu lebih dari pada pengetahuan. Knowledge is power but character more," pinta Joni Eko.



Menurut Joni Eko, ada tiga kegiatan satgas yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di perbatasan tahun 2019 yakni, pemberian materi wawasan kebangsaan, materi ekstrakulikuler berupa pelatihan pramuka dan pelatihan drumband serta pemberian advokasi atau kampanye cara masuk TNI.

Satgas berkomitmen siap bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk membangun Belu sesuai dengan motto Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif Raider 408/Sbh yaitu "BERSATU MEMBANGUN NEGERI".

Kerkomitmen untuk memberikan materi wawasan kebangsaan dimulai dari SMAN 4 Atambua. Sekolah ini terletak Martadinata Onoboi Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yang berjarak kurang lebih 700 Meter dari Mako Satgas Sektor Timur.

Kepala SMAN 4 Atambua Yosep Atok Mauk S.P.d menyambut baik silaturahmi dari Dansatgas di sekoahnya serta mendukung program satgas dalam membina anak anak serta membentuk karakter siswa-siswi di SMAN 4 Atambua. (*).