Inilah 5 Film Korea yang Diperankan Minho SHINee, Nonton yuk!

via cewekbanget.grid.id

POS-KUPANG.COM - Minho ‘SHINee’ merupakan salah satu idol yang sukses berkarier sebagai seorang aktor.

Selain tampil di drama, Minho ‘SHINee’ juga sukses berperan dalam beberapa judul film layar lebar.

Penasaran? Yuk, simak 4 film Minho ‘SHINee’ yang layak untuk disaksikan! Genrenya beragam banget!

• Minho SHINee Kecelakaan, Wajah Terkena Pecahan Kaca, Dilarikan ke Rumah Sakit

• Minho SHINee Ternyata Pernah Bercita-cita Jadi Pemain Bola, Tapi Batal Atas Larangan Sang Ayah

1. Canola

Minho/Canola

Film ini bercerita tentang seorang wanita penyelam Jeju yang bertemu dengan anaknya setelah 12 tahun berpisah.

Dalam film bergenre drama itu, Minho ‘SHINee’ beradu akting dengan Kim Go Eun dan Yoon Yoo Jung.

• 5 Drama Korea ini Dibintangi Idol Kpop Yuri SNSD, Nomor 5 Baru Saja Tayang lho!

• Intip 5 Drama Korea yang Diperankan Idol Kpop Im Siwan, Nonton yuk!

2. Derailed

Minho/ Derailed

Disini Minho ‘SHINee’ beradu peran dengan aktor legendaris Korea, Ma Dong Suk.

Film ini bercerita tentang dua orang remaja yang pergi dari rumah dan melakukan berbagai macam pekerjaan demi mendapatkan uang.

3. The Princess and the Matchmaker