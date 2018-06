Minho SHINee Ternyata Pernah Bercita-cita Jadi Pemain Bola, Tapi Batal Atas Larangan Sang Ayah

POS-KUPANG.COM - Sukses menjadi seorang idola yang banyak digandrungi wanita, siapa sangka Minho SHINee dulunya sempat bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola.

Namun, sebelum mewujudkannya, pria bernama asli Choi Minho ini memutuskan untuk menyerah pada mimpinya tersebut.

Dalam episode terbaru 'Please Take Care of My Refrigerator', Minho SHINee mengungkapkan alasan dirinya menyerah.

"Ayahku mengatakan padaku untuk keluar dari rumah jika aku terus bermain sepak bola.

Kemudian aku bertanya padanya, 'Kenapa ayah sangat menentangnya?'

Dia berkata, 'Aku akan membiarkanmu bermain jika kau sebaik Son Heung Min, tetapi kau tidak pernah sebagus itu'," kenang Minho.

Mendengar jawaban sang ayah, Minho pun memutuskan untuk berhenti meraih mimpinya.

"Di mata ayahku, aku tak pernah cukup baik," lanjutnya.

Minho memang merupakan putra dari seorang pelatih grup sepak bola profesional Busan bernama Busan IPark.

Ia juga dikenal akan semangat dan keterampilannya ketika bermain bola.