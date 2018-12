Abed Frans Kembali Terpilih Jadi Ketua Asita NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Abed Nego Frans kembali terpilih menjadi Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTT atau dalam bahasa Indonesia disebut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia untuk masa bakti 2019-20124 dalam Musyawarah Daaerah IV ASITA NTT yang berlangsung di Hotel Swis-Bellin Kristal, Senin (10/12/2018).

Dalam pemilihan yang dipiimpin Y. Mans Kailuli Sanagaji Betekeneng (Ketua), Vincentius MT Taso (Sekretaris) dan Evodius Gonsomer, Abed unggul 15 suara dari calon lainnya, Jeane Marlina Nyoko.

Abed dalam sambutannya, sesaat setelah terpilih kembali menjadi Ketua ASITA NTT, mengatakan, selama ini ASITA NTT masih banyak kekurangan yang harus dibenahi ke depan.

"Kita banyak kekurangan, tapi bukan untuk kita lupa dengan kekurangan tersebut. Tapi maari mulai baru memperbaiki kekurangan yang ada," ajak Abed.

Abed mengungkapkan, selama ini travel agen baik yang ada di Kupang, Alor, Lembata maupun Labuan Bajo masih kosentrasi pada usaha penjualan ticket. Padahal bisinis pariwisata sangat luas.

"Kita harus berubah dan maneuver dalam bisnis pariwisata yang lain. Tidak hanya pada ticketing. Mulailah berkresai. Mari berbenah," kata Abed.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi wajib dikuasai para anggota ASITA dalam bisnis pariwisata.

"ASITA NTT akan mendukung teman-teman dalam dalam bisnis priwisata. Tidak susah bisnis pariwisata yang penting ada kemauan. Mari bangkit menuju sejahtera," ajak Abed.

Sementar Jeane Marlina Nyoko mengaku, tetap akan mendukung ketua terpilih menyukseskan program-program ASITA NTT lima tahun ke depan. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Adiana Ahmad)