Tayang Perdana, 2 Drama Korea ini Raih Rating Tinggi. Baca Sinopsis Lengkapnya!

Drama Korea Memories of the Alhambra dan drama Fates and Furies

POS-KUPANG.COM - Awal Desember kali ini, ada dua drama Korea yang bakal menemani kamu. Kali ini ada dua drama yang tayang tiap akhir pekan 'Memories of the Alhambra' dan drama SBS 'Fates and Furies'.

Nah, kedua drama Korea ini berhasil memulai episode perdana dengan rating yang kuat.

Dilansir dari Soompi, episode pertama drama Korea 'Memories of the Alhambra' yang ditayangkan perdana 1 Desember kemarin mencetak rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 7,5 persen dan memuncak pada 8,5 persen dalam peringkat real time.

Drama Korea 'Memories of the Alhambra' juga menjadi program yang paling banyak ditonton di slota waktunya untuk saluran kabel.

Untuk kelompok usia target tvN, drama ini berjalan baik dengan rata-rata 5 persen dalam peringkat dan memuncak pada 5,6 persen dalam peringkat waktu nyata.

Meskipun peringkat untuk saluran kabel digabungkan dengan cara yang sedikit berbeda, "Memories of the Alhambra" mengklaim peringkat tertinggi di antara semua program dalam slot waktu untuk kedua saluran kabel dan saluran penyiaran publik untuk kelompok usia target mereka.

Sementara drama SBS yang juga menayangkan drama baru mereka 'Fates and Furies' pada tanggal 1 Desember, dan drama ini mencetak rating pemirsa nasional rata-rata 7,2 persen.

Rating real-time untuk drama memuncak pada 8 persen dalam adegan di mana Lee Min Jung berjalan di tengah hujan setelah dipermalukan, dan Joo Sang Wook berlari mengejar untuk menghiburnya.

Drama ini menceritakan kisah tentang empat pria dan wanita yang hidupnya terjalin dalam kisah nasib, kemarahan, keserakahan, dan keinginan, dan drama memikat pemirsa dengan alur cerita dan momen emosionalnya yang serba cepat.

Untuk drama Sabtu-Minggu, KBS "My Only One" terus mendominasi dengan rating nasional sebesar 31 persen untuk episode 1 Desember mereka. “A Pledge to God” MBC mencetak peringkat nasional sebesar 11,9 persen sementara “SKY Castle” JTBC datang pada 7,5 persen.