Jin BTS Ulang Tahun, Member BTS Tertua Tapi Masih Kekanak-Kenakkan, Ini Faktanya

POS-KUPANG.COM - Jin BTS ulang tahun, meski usianya lebih tua dari member BTS lainnya tapi si Jin masih kekanak-kanakan, ini faktanya.

Tanggal 4 Desember 2018, Jin BTS merayakan hari ulang tahunnya ke-27 tahun menurut penanggalan Korea.

Dengan usia 27 tahun itu, artinya Jin BTS menjadi member tertua dibandingkan V BTS, Jimin BTS, J-Hope BTN, RM BTS dan Suga BTS.

Jin BTS ulang tahun (pinterest.com)

Tahukah kamu bahwa Jin BTS memiliki sejumlah sifat dan karakter unik lainnya, salah satunya adalah masih kekanak-kanakan, berikut faktanya.

1. Not the Leader

Meskipun Jin merupakan personil tertua di BTS, Jin nyatanya bukan leader dari grup musik yang banyak disukai remaja-remaja mancanegara ini. As we know, the leader is Rapp Monster yang lahir di tahun 1994.

Itu artinya, nggak semua grup musik asal Korea Selatan mengharuskan personil tertuanya sebagai ketua, girls! Cool!

2. Ingin Jadi Aktor

Terkenal sebagai penyanyi di grup musik BTS, Jin ternyata masih tetap berharap untuk bisa sukses sebagai aktor.

Itu kenapa, Jin diam-diam suka latihan akting. Lucunya, Jin suka latihan akting ke ahjumma dan eomma yang ia temui di jalan secara random. Aw, kyeopta!!

Jin BTS disebut memiliki "golden ratio", perbandingan paling tepat untuk ukuran wajah ideal berdasarkan hasil analisa seorang dokter bedah plastik terkenal. (Soompi)

3. More to Introvert