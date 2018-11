Daebak! Tayang Perdana, Drama Korea Encounter Berhasil Raih Rating Tinggi! Pecahkan Rekor Drama Lain

tvN via Soompi

POS-KUPANG.COM - Yes, drama Korea yang ditunggu-tunggu 'Encounter' akhirnya tayang perdana, Rabu (28/11/2018) malam waktu Korea Selatan.

Drama Korea ini menjadi drama yang paling ditunggu, karena menampilkan artis Song Hye Kyo yang merupakan istri dari Song Joong Ki. Ini menjadi comeback pertama Song Hye Kyo setelah menikah tahun lalu.

Di episode pertamanya, drama Korea Encounter tampil prima dan berhasil merebut rating yang cukup tinggi.

Drama Korea Encounter (foto: hancinema)

Dilansir dari Soompi, drama Encounter ini mengisahkan tentang Song Hye Kyo dan Park Bo Gum yang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda dan bertemu di Kuba.

Menurut Nielsen Korea, peringkat pemirsa pada episode pertama berhasil meraih 8,7 persen dan puncaknya 10,1 persen.

Drama Korea Encounter saat ini memegang gelar peringkat pemirsa tertinggi untuk pemutaran perdana drama tvN Rabu-Kamis. Tidak hanya itu, drama ini berhasil meraih peringkat tertingi kedua di antara semua drama tvN sejauh ini setelah Mr.Sunshine yang berhasil mencapai 8,9 persen.

Sementara untuk peringkat drama kabel yang menggunakan metode yang berbeda, drama Encounter mengklaim peringkat tertinggi di antara semua drama malam Rabu-Kamis di kedua saluran penyiaran kabel dan publik pada 28 November 2018.

Hal ini diperkuat dengan target pemirsa tvN yang berusia 20-40an yang mencatat rata-rata 5,1 persen dan puncaknya pada 6,1 persen. Drama ini sangat populer di kalangan pemirsa wanita mulai dari remaja hingga usia 30-an.

Sekalipun tanpa kritik, drama Encounter menampilkan pesona yang tak terbantahkan. Akting Song Hye Kyo dan Park Bo Gum, sunset di El Malecón dan permulaan yang indah dan saling berkaitan. Tidak heran jika drama ini mampu meraih rating tinggi di episode perdananya.

Drama lain, 'The Last Empress' produksi SBS memperoleh peringkat 5,7 persen dan 7,9 persen selama siaran pada 28 November.

Sementara drama produksi MBC 'Children of Nobody' mencatat 3,8 persen dan 4,7 persen dalam jumlah penonton dan drama 'Feel Good to Die' produksi KBS memperoleh peringkat 2,4 persen dan 3,5 persen. Drama 'Love Alert' produksi MBN memperoleh peringkat sebesar 1,7 persen.

Siapa nih yang sudah nonton drama Encounter episode pertama? (pos-kupang.com/eflin rote-Soompi)