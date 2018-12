Wah! ''Idol'' BTS Digeser ''Thank U Next'' Ariana Grande Yang Ditonton 46 Juta Kali Dalam 22 Jam.

Penyanyi Ariana Grande berhasil menumbangkan rekor yang dipegang Idol KPop BTS untuk video musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam kurun waktu 24 jam sejak dirilis.

Sejak dirilis pada Jumat (30/11/2018), video musik lagu Ariana Grande " Thank U, Next" itu ditonton 46 juta kali dalam waktu 22 jam, melampaui angka yang dicatat video musik "IDOL" milik BTS yang ditonton 45,9 juta dalam waktu 24 jam.

Seperti dilansir Variety, pada Sabtu (1/12/2018) siang, "Thank U, Next" milik Ariana Grande sudah mengumpulkan 50,3 juta views.

Video musik itu juga mencatat prestasi lain.

Menurut YouTube, "Thank U, Next" ditonton 829.000 orang dalam waktu bersamaan.

Ariana Grande mendapat 516.000 pesan saat video itu dirilis.

Hal ini sempat menghambat warganet dalam menulis komentar.

Video musik "Thank U, Next" menyajikan konsep yang menarik karena mereka-ulang empat film sekaligus.

Masing-masing adalah Mean Girls, Bring It On, 13 Going On 30, dan Legally Blonde.

Bahkan dua bintang Mean Girls, yakni Jonathan Bennett dan Stefanie Drummond, tampil sebagai cameo.

Lagu "Thank U, Next" berbicara tentang para mantan kekasih Ariana Grande, termasuk komedian Pete Davidson yang pernah bertunangan dengannya. (*)

