Daebak! Tiket Film BTS Burn The Stage: The Movie Terjual 1,4 Juta, Kalahkan Rekor Film One Direction

Burn The Stage The Movie Kalahkan Rekor Penjualan Film One Direction

POS-KUPANG.COM - Burn The Stage: The Movie adalah film pertama dari boyband Korea Selatan, BTS.

Film Burn The Stage: The Movie berhasil mencetak rekor baru mengalahkan film milik boyband One Direction: Where We Are.

Menurut promotor Trafalgar Releasing, tiket film Burn The Stage: The Movie sudah terjual sebanyak 1,4 juta tiket sejak tanggal rilis 15 November 2018 lalu.

Sedangkan pada tahun 2014, tiket film One Direction: Where We Are terjual sebanyak 1,2 juta.

Film Burn The Stage: The Movie sendiri ditayangkan di 79 negara dan menjadi box office dengan pendapatan 14 juta dollar AS atau sekitar Rp 204 miliar.

Film BTS Burn The Stage: The Movie Menjadi Film Terlaris di Amerika

Semua Yang Keren dan Baik Ada Pada RM BTS, Lalu Kekurangannya Apa Sih?

Jimin BTS Belajar Bahasa Indonesia, Pelafalan Jimin Lucu dan Bikin Army Ketawa

Di Amerika Serikat, Burn The Stage: The Movie berhasil menempati urutan ke-10 di jajaran film box office dengan pendapatan sebesar Rp 52 miliar.

Hal tersebut otomatis membuat film Burn The Stage: The Movie menjadi film musikal terlaris sepanjang masa di Amerika Serikat.

Sedangkan di London, Burn The Stage: The Movie menempati urutan ke-6 dengan pendapatan sebesar 830 ribu dollar AS atau sekitar Rp 12 miliar.

BTS Rilis "Burn The Stage: The Movie" (Soompi)

Di Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia, film Burn The Stage berhasil menjual sebanyak 100 ribu tiket.

Lain lagi di Denmark dengan keuntungan penjualan sebesar 14 ribu dolar AS atau sekitar Rp 204 juta.

Burn The Stage: The Movie juga menempati posisi box office di Austria dan Jerman dengan pendapatan sebanyak 800 ribu dollar AS atau sekitar Rp 11 miliar! (*)