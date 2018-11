Film BTS Burn The Stage: The Movie Menjadi Film Terlaris di Amerika

POS-KUPANG.COM - KPop BTS berhasil menambah prestasi di tahun ini. Burn The Stage: The Movie telah menjaring 1,4 juta sejak dibuka pada hari Kamis lalu.

BTS yang menjadi grup Korea pertama yang bermain di stadion AS, merilis film akhir pekan ini dan menjadi produksi musik film terlaris di Amerika.

Angka 1,4 juta penerimaan yang disajikan distributornya Trafalgar Releasing itu melampaui 1,2 juta penerimaan yang dikumpulkan oleh film One Direction tahun 2014, One Direction: Where We Are.

"Dan ini membuat film BTS sebagai film terlaris dalam genre sinema acara global sepanjang masa," demikian tulis Rollingstone.

Konser BTS (Big Hit Entertainment)

Dokumenter konser juga memulai debutnya di Nomor 10 di box office AS, di depan film-film utama Amerika seperti Green Book dan At Eternity's Gate yang membuka akhir pekan yang sama.

Ini juga telah meraup $ 3,6 juta sejauh ini, film bioskop acara yang paling banyak telah dibuat di negara ini, dan mengklaim tempat keenam di chart akhir pekan Inggris, menghasilkan $ 830.000.

Untuk catatan untuk pergi ke sebuah film dokumenter tentang grup musik Korea Selatan yang hits terbesarnya hampir tidak memiliki beberapa kata dalam bahasa Inggris. Dari tujuh member BTS, hanya RM yang suka melakukan wawancara dalam bahasa Inggris.

Pada tahun lalu, KPop telah melihat minat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemirsa AS, yang oleh para eksekutif dan penggemar industri musik Amerika adalah karena gaya pertunjukan yang sangat teliti dan energi yang sehat dan optimistis.

BTS, khususnya, telah menarik banyak pendengar dari Amerika dengan motif pop boy band.

Secara lebih luas, prestasi terus menerus BTS juga menandai meningkatnya globalisasi selera musik Amerika: Luis Fonsi dan Daddy Yankee berbahasa Spanyol "Despacito" adalah pemecah rekor pada tahun 2017,

"Fake Love” berbahasa Korea BTS berada di jalur untuk menjadi salah satu dari hit terbesar tahun ini. Tak hanya BTS, grup KPop Blackpink baru saja menandatangani kontrak dengan Interscope dan Universal untuk menargetkan pasar pop AS. (pos-kupang.com)