Wagub Nae Soi dan TPID NTT Sidak Pasar dan Gudang Distributor Sembako

Laporan Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Yosep Naesoi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT, Jumat (29/11/2018), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kasih dan Gudang Distributor sembako di Kota Kupang, Provinsi NTT.

Sidak ini untuk memastikan harga sembako dan komoditi lainnya aman menjelang Natal dan tahun baru.

Selain ke pasar tradisional dan gudang distributor, TPID dan Wagub juga meninjau stok beras di Gudang Bulog Divre NTT dan PT Pelindo di Tenau.

"Dari pantauan hari ini, harga-harga masih aman. Kita belum tahu minggu depan," kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT, Hadji Husen ketika ditemui usai Sidak, Jumat (29/11/2018).

Husen mengatakan, di Pasar Kasih, Wagub Naesoi dan TPID NTT mengunjungi beberapa lokasi mulai dari lokasi penjualan daging, beras, telor ayam, ikan dan cabe. "Harga daging sapi masih tetap Rp 90.000,00 per kilo gram, harga beras medium Rp 9.000,00 sampai Rp 10.000,00 per kilo gram,

cabe Rp 35.000,00 per kilo gram untuk cabe keriting dan cabe rawit Rp 20.000,00 - Rp 25.000,00 per kilogram," kata Husen. Harga daging ayam broiler masih bertahan Rp 60.000,00 sampai Rp 65.000,00 per ekor.

Harga telur ayam juga belum mengalami kenaikan. Sampai Jumat pagi, harga telur ayam di Kota Kupang Rp 42.000,00 sampai Rp 45.000,00 per papan (30 butir).

Demikian dengan harga bawang. Sampai Jumat Siang, harga bawang merah masih bertahan di Rp 10.000,00 per kilo gram dan bawang putih Rp 25.000,00 per kilo gram. (*)