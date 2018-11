Materi Soal Ujian SKB CPNS 2018, Website Cpns.kemenkumham.go.id Belum Bisa Diakses

POS-KUPANG.COM - Peserta tes CPNS 2018 yang telah dinyatakan lolos dan akan mengikuti ujian SKB diminta untuk segera mempersiapkan diri.

Para peserta diminta untuk menyiapkan diri dengan materi ini untuk bisa mengerjakan soal ujian SKB.

Sementara itu, website cpns.kemenkumham.go.id belum bisa diakses.

Website cpns.kemenkumham.go.id error alias tidak dapat diakses pada Kamis (29/11/2018) pagi.

Muncul notifikasi "Error: Failed to start application: Could not connect to MySQL server", saat website tersebut dibuka.

Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) 2018 akan dilakukan di alamat cpns.kemenkumham.go.id.

Sebelumnya, panitia penerimaan CPNS Kemenkumham telah mengumumkan, pengumuman hasil SKD akan dilaksanakan pada Rabu (28/11/2018) malam atau hari berikutnya.

"Tim Kumham masih berada di kantor @BKNgoid. Jika dimungkinkan pengumuman akan malam ini, jika tidak maka hari selanjutnya. Pengumuman akan selalu melalui website

http://cpns.kemenkumham.go.id. Petuah jawa bilang : alon alon waton kelakon," tulis panitia penerimaan CPNS Kemenkumham di akun Twitter @cpnskumham, Rabu (28/11/2018).

Namun hingga Rabu malam, pengumuman yang ditunggu-tunggu para pelamar diketahui belum muncul.