Intip Yuk 5 Fakta Menarik dari Drama Korea on Going 'Clean With Passion For Now'

Drama Korea Clean With Passion For Now

POS-KUPANG.COM - Satu lagi drama Korea yang hadir di penghujung tahun 2018, Clean With Passion For Now tayang di JTBC.

Sejak penanyangan perdananya, drama yang dibintangi oleh Kim Yoo Jung, Yoon Kyun Sang dan Song Jae Rim sukses meraih rating tinggi dibandingkan drama sebelumnya, Beauty Inside.

Clean With Your Passion For Now bercerita tentang seorang cowok bernama Jang Sun Gyeol (Yoon Kyung Sang) yang sejak kecil menderita Mysophobia atau takut dengan kuman.

Drakor Clean With Passion For Now Rating Tertinggi di Episode 1 Malam ini Episode 2 Tayang (soompi)

Suatu hari ia bertemu dengan cewek bernama Gil Oh Sol yang sangat bertolak belakang dengan dirinya. Gil Oh Sol adalah cewek yang enggak pernah takut dengan kuman atau segala hal yang kotor.

Nah, buat yang belum nonton, yuk simak lima fakta menarik tentang drama Korea, Clean Your Passion For Now!

1. Diangkat dari Webtoon

Clean Your Passion For Now merupakan drama adaptasi webtoon dengan judul sama yang dipublish pada 2015 lalu.

2. Karakter Song Jae Rim Enggak Ada di Webtoon

Dalam drama ini terdapat salah satu tokoh misterius bernama Choi Gun yang diperankan oleh Song Jae Rim.

Nah, kalau di webtoonnya tokoh ini enggak ada girls! Tokoh ini sengaja dibuat cuma di dramanya aja.