Hasil Tes SKD CPNS 2018, Daftar Nama Peserta yang Bisa Ikut Tes Bidang, Download Link di Sini!

POS-KUPANG.COM - Beberapa instansi telah merilis pengumuman hasil tes SKD CPNS 2018, Kementerian Luar Negeri menjadi yang pertama.

Pengumuman hasil SKD ini juga menunjukkan peserta yang berhak lolos mengikuti tes SKB CPNS 2018, yang bisa kalian download di sini.

Dalam pengumuman tersebut terdapat jadwal dan lokasi pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018.

Hasil SKD CPNS 2018 ini juga diberitahukan oleh akun Twitter BKN.

Akun @BKNgoid menjelaskan bahwa pengumuman hasil SKD CPNS 2018 akan keluar satu per satu.

Hasil SKD itu diumumkan oleh masing-masing instansi baik pusat maupun daerah.

Nah, instansi pertama yang mengumumkan hasil SKD adalah Kemenlu.

Sebagaimana dijelaskan oleh akun Twitter @BKNgoid:

"Seperti mimin janjikan, pengumuman SKB akan keluar 1 per 1.

Silakan cek web/medsos instansi, namun bila blm ada, berarti proses verval blm selesai.

First of all, welcome aboard peserta SKB #CPNS2018 @Kemlu_RI"