POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dari balik jeruji penjara Mako Brimob, BTP Ahok komentari film A Man Called Ahok, begini katanya.

Film Ahok A Man Called Ahok itu menceritakan kisah hidup Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Dalam sekejak film tersebut ditonton oleh lebih dari 1 juta orang.

Bahkan Veronica Tan, mantan istri Ahok pun sampai menyempatkan diri menonton film tersebut.

Sebuah fakta mengejutkan pun terkuat usai diputarnya film A Man called Ahok.

Putrama Tuta, sutradara film Ahok' A Man Called Ahok, mengungkapkan awalnya film tersebut ditujukan sebagai sebuah perayaan jika Ahok kembali terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Dulu literally film ini dibikin, kalau misal bisa keluar Oktober 2017, kita coba yuk? Jadi kalau Pak Ahok naik lagi' it's a cellebration buat orang-orang," tutur Putrama Tuta saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018).

Putrama Tuta pun mencoba menemui Rudi Valinka, penulis novel Ahok A Man Called Ahok, untuk mendiskusikan arah film tersebut.

"Awalnya Rudi Valinka itu banyak banget yang datengin mau bikin film dari bukunya, yang komedi, cinta," ujar Putrama Tuta.

"Terus gue bilang sama Rudi. 'Ini sosok enggak muncul 23 tahun sekali men, people need to know gimana karakter dia kebentuk.

