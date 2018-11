Harga Gula Pasir di Kota Kupang di Atas HET, Begini Penjelasan Pedagang Pasar Naikoten

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Harga gula pasir di Kota Kupang berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

HET gula pasir yang ditetapkan secara nasional Rp 12.500 per kilo gram. Sedangkan harga gula pasir di Kota Kupang Rp 13.000 sampai Rp 14.000 per kilo gram.



Menurut para pedagang, harga gula pasir tersebut sudah berlangsung dua bulan. "Harga gula pasir belum naik, masih harga yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya," kata seorang pedagang di Pasar Kasih Naikoten, bernama Udin, Selasa (20/11/2018).

Baca: Palsukan Tanda Tangan Kapolres Aceh Utara Saat Buat Laporan Kehilangan Motor, Pria Ini Ditangkap

Pria asal Bugis, Sulawesi Selatan ini mengatakan, harga gula, terigu dan telur ayam belum mengalami lonjakan. Terigu rata-rata Rp 8.000 per kilo gram dan telur ayam Rp 42.000 sampai Rp 43.000 per papan (30 butir).



Sementara harga gula merah lokal mengalami lonjakan. Harga gula merah lempengan asal Rote naik dari Rp 25.000 menjadi Rp 30.000 per kilo gram. Sedangkan gula Jawa bertahan Rp 25.000 per kilo gram.

Baca: Baiq Nuril Maknun Teriak-teriak, Ternyata Ia Mendapat Kabar ini dari Kejaksaan Agung RI

Khusus untuk gula air yang berasal dari Sabu dalam kemasan botol 650 ml Rp 35.000 per botol, gula air asal Rote dalam kemasan yang sama Rp 15.000 per botol, dalam kemasan botol 1,5 liter Rp 125.000 untuk gula sabu dan Rp 35.000 untuk gula Rote.

Bagi yang berminat dalam kemasan lima liter juga ada. Harganya Rp 200.000 per jeriken untuk gula Sabu dan Rp 100.000 per jeriken untuk gula Rote. (*)