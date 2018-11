Harga Cabe di Kota Kupang Merangkak Naik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Harga cabe di Kota Kupang mulai merangkak naik. Kenaikan harga cabe antara Rp 5.000 sampai Rp 15.000 per kilo gram.

Pantauan POS-KUPANG.COM di Pasar Kasih Naikoten, Rabu (14/11/2018) sore, harga cabe rawit naik dari Rp 10.000 per kilo gram menjadi Rp 25.000 per kilo gram, cabe keriting dari Rp 35.000 menjadi Rp 40.000 per kilo gram, cabe atau lombok besar naik dari Rp 20.000/kilo gram menjadi Rp 35.000 per kilo gram.

Seorang pedagang di Pasar Kasih, Yohana Ndolu, Rabu sore, mengatakan, harga cabe mulai naik dalam sepekan terakhir.

"Kalau sudah masuk musim hujan harga cabe pasti naik. Harga yang ada ini akan naik terus. Demikian juga sayur-sayuran. Yang harganya turun hanya daun ubi (singkong), bunga pepaya, dan kelor. Kalau sayur yang lain pasti harganya naik terus," kata Yohana.

Pedagang lainnya, Marten mengungkapkan, harga cabe rawit sempat turun sampai Rp 10.000 per kilo gram. Namun dalam sepekan terakhir melonjak menjadi Rp 25.000 per kilo gram.

Selain cabe, harga toma sambal juga naik. Harga tomat yang sebelumnya sempat turun hingga Rp 5.000 per kilo gram naik menjadi Rp 15.000 per kilo gram. (*)