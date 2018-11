Via Vallen Minta Maaf, Ini Penyebabnya

Penyanyi dangdut Via Vallen saat diabadikan dalam jumpa pers peluncuran single terbarunya berjudul Meraih Bintang di studio Toha, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (6/6/2018).

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pedangdut Via Vallen mengatakan, dia tidak tahu siapa pelaku pembajakan video penamilannya saat membawakan lagu grup band SID (Superman Is Dead) bertajuk " Sunset di Tanah Anarki" atau SDTA dalam acara off air.

Penyanyi dangdut Via Vallen angkat bicara tentang tudingan bahwa ia telah mengomersialisasikan lagu Sunset di Tanah Anarki milik band Superman Is Dead.

Hal itu dikatakan Via melalu unggahan di Instagram-nya, @viavallen, seperti dikutip Kompas.com, Senin (12/11/2018).

"Kalau dikomersilkan lewat vcd bajakan sy mohon maaf, sy tidak bisa berbuat apa2 karena saya tidak tau siapa pembajaknya," kata Via.

Via menyatakan siap menuntut label musik yang terbukti melakukan pembajakan itu. Menurut Via, selama ini tidak pernah diminta merekam lagu SDTA untuk dirilis secara komersial.

"Tapi, jika memang ada lagu sunset di tanah anarki yg sy nyanyikan ketika off air di komersilkan melalui kaset vcd original oleh label manapun," ujar Via.

"Silahkan kasi sy bukti kaset vcdnya, sy siap MENUNTUT label tersebut karena saya pribadi tidak pernah merasa diminta menyanyikan lagu tersebut untuk di komersilkan atau dijual bentuk kaset vcdnya oleh label lokal atau manapun," sambungnya.

Sebelumnya, drummer SID Jerinx menyebut video penampilan Via saat membawakan lagu SDTA sudah dikomersilkan.

"OK 2013, lagu Sunset di Tanah Anarki kami ikhlaskan, mindset kami saat itu cukup naif; anggap saja membantu struggling musician. Sampai dia bikin DVD segala, dikomersilkan, rapopo," kata Jerinx pada akun Instagram-nya, @jrxsid.

Via pun mengaku, tidak tahu menahu bila video tersebut telah dikomersilkan. Menurut pelantun tembang "Sayang" itu, memang ada penyelanggara yang merekam aksi panggungnya saat tampil daam acara off air.

Via menegaskan bahwa dia tidak pernah menerima apapun dari penjualan VCD itu. "Setau st, setiap sy off air memang beberapa penyelenggara mendokumentasikannya dgn video shootinf, sy HANYA SEBATAS MENYANYI di atas panggung dan setau sy dokumentasi tersebut untuk koleksi pribadi mereka," ujar Via.

"Sy tidak tahu menahu soal di komersilkan lewat vcd ataupun youtube, karena sekali lagi sy hanya sebatas menyanyikannya ketika di atas panggung soal dikomersilkan saya tidak tahu dan sy juga tidak pernah menikmati hasil dr dikomersilkannya dokumentasi tersebut," jelasnya. (*)