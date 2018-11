Jin BTS Kekanak-Kanakan Dan Sering Lakukan Kebiasaan Unik Ini, Army Sudah Tahu?

POS-KUPANG.COM - Jin BTS sering bersikap kekanak-kanakan dan sering lakukan kebiasaan unik ini, army sudah tahu?

Jin BTS, salah satu member BTS bulan depan, Desember bakal berulangtahun.

JIn BTS adalah personil tertua dari boyband asal Korea Selatan ini.

Para army tentu penasaran dengan sikap dan karakternya kan, selain kekanak-kanakan, jin bts juga memiliki sejumlah sifat unik dan menarik ini.

1. Not the Leader

Meskipun Jin merupakan personil tertua di BTS, Jin nyatanya bukan leader dari grup musik yang banyak disukai remaja-remaja mancanegara ini. As we know, the leader is Rapp Monster yang lahir di tahun 1994. Itu artinya, nggak semua grup musik asal Korea Selatan mengharuskan personil tertuanya sebagai ketua, girls! Cool!

Jin BTS (net)

2. Ingin Jadi Aktor

Terkenal sebagai penyanyi di grup musik BTS, Jin ternyata masih tetap berharap untuk bisa sukses sebagai aktor. Itu kenapa, Jin diam-diam suka latihan akting. Lucunya, Jin suka latihan akting ke ahjumma dan eomma yang ia temui di jalan secara random. Aw, kyeopta!!

3. More to Introvert

Meskipun Jin sering terlihat asik dan ramah saat berada di depan layar kaca, Jin ternyata memiliki sisi pendiam yang katanya lebih dominan. Dalam sebuah wawancara, Jin menceritakan masa-masanya di sekolah dulu. Katanya, saat itu, Jin nggak banyak bersosialisasi. Itu kenapa, Jin jarang makan siang ke kantin.

