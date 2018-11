Heboh Maria Ozawa Kunjungi Bali, Intip Pose-posenya: Diapit Pilot Hingga di Kolam Renang

POS-KUPANG.COM - Maria Ozawa kunjungi Bali, berikut fakta terkait kunjungannya: foto bareng pilot, foto di kolam renang, dan dapat ucapan selamat datang dari Nikita Mirzani.



Maria Ozawa, mantan bintang film panas Jepang, berkunjung ke Bali pada Senin (5/11/2018).

Dikutip dari TribunBali yang mengutip dari Tribunnews.com, Maria Ozawa berfoto di kokpit pilot pesawat Air Asia.

Maria Ozama melakukan penerbangan dari Manila ke Bali untuk merayakan ulang tahun temannya yang bernama Barbie Nouva.

Ulang tahun ini digelar di Pelabuhan Benoa pada Selasa (6/11/2018).

Menurut penuturan Maria Ozawa saat diwawancari pihak Tribunnews.com, dia akan segera kembali ke Filipina setelah peraayaan ulang tahun temannya selesai.

Berikut potret dan fakta Maria Ozawa ketika berada di Pulau Dewata :

1. Foto Bersama Pilot

Maria Ozawa mengabadikan momen setelah mendarat di Bali dengan berfoto bersama pilot yang mengantarnya.

Di kolom caption, Maria Ozawa pun berterimakasih atas penerbangannya yang aman dan selamat sampai tujuan.

Thank you for the safe flight!!

Touch down Bali (emoji)