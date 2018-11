Lima Fakta Reino Barack Putus Hubungan dengan Luna Maya. Nomor 1 Masih Misteri

POS-KUPANG.COM-- Artis Luna Maya curhat setelah putus cinta dari Reino Back. Faktor orang tua ternyata yang membuat mereka tidak lagi dapat meneruskan cinta mereka sampai kepelaminan.

Ungkapan perasaan Luna itu ia sampaikan dalam video berjudul 'Luna MayaBuka-bukaan di Mobil Boy William!', seperti dikutip Kompas.com, Minggu (4/10/2018).

Luna Maya dan Reino Barrack (Sajian Sedap)

"Kalau punya kesempatan ngomong ke keluarganya (Reino), apa yang kamu pengin sebenarnya ngomong?" tanya presenter Boy William kepada Luna yang duduk di sampingnya.

"Ya mungkin... (menyeka air mata dengan tisu). Ya pastinya... ya maaf kalau ada hal yang membuat tidak berkenan," jawab Luna.

Diketahui belum lama ini, setelah Luna Maya menuliskan permintaan maaf kepada Reino Barack sambil mengunggah 10 foto kebersamaan mereka di akun Instagram-nya.

Ia juga menyinggung tentang hubungan mereka yang sudah berjalan lima tahun.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done (Lima tahun hubungan yang luar biasa dan terbaik, maaf untuk apa pun kesalahan yang pernah aku perbuat)," tulis Luna seperti dikutip Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Luna Maya (Kompas.com)

Tak hanya itu, Luna juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Reino kepadanya selama mereka berpacaran.

"And thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace (terima kasih untuk dukunganmu yang mengagumkan, selalu menjadi sebuah anugerah memilikimu di hidupku dan dengan tulus aku berharap kamu bahagia dan damai)," tulis Luna.

Unggahan Luna itu lantas menyebabkan publik menduga-duga bahwa hubungan cintanya dengan Reino telah kandas.