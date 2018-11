Ahmad Dhani Unggah Foto Masa Lalu, Mulan Jameela Malah Tulis Kalimat Cinta

POS-KUPANG.COM - Kabar pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry beberapa waktu lalu membuat sosok Ahmad Dhani ikut jadi sorotan.

Mantan suami Maia tersebut hingga kini belum memberikan komentar resmi mengenai pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Seperti yang sudah diketahui, pasca cerai dengan Maia Estianty, Dhani telah lebih dulu menikah lagi.

Dhani menikahi mantan duet Maia, Mulan Jameela dan kini sudah dikarunia dua orang anak.

Pada momen pernikahan Maia dan Irwan, Dhani justru tampak sering membagikan potret masa lalunya.

Seperti foto masa lalunya bersama Al Ghazali yang masih remaja dan Safeea yang masih kecil.

Ahmad Dhani (Instagram/ahmaddhaniprast)

Dalam sebuah foto lain, Dhani juga membagikan foto masa lawasnya dengan caption unik.

Dhani tampak sedang duduk di atas motor sport memakai kaus oblong, celana bergaris dan rambutnya panjang sebahu.

"The time when QUEEN did TRIBUTE CONCERT FOR FREDDIE MERCURY."

*Masa saat QUEEN menggelar KONSER PENGHORMATAN UNTUK FREDDIE MERCURY

Foto lawas Ahmad Dhani (Instagram/ahmaddhaniprast)

Kalimat yang ditulis Dhani ini mengundang banyak komentar spekulasi dari netizen yang menghubungkan sosok "Queen" yang ditulis Dhani dengan Maia.