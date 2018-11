Inilah Sosok Melanie Joy Fontana, Pencipta Lagu 'Euphoria' yang Dinyanyikan Jungkook BTS

POS-KUPANG.COM - Salah satu single yang terdapat dalam album comeback BTS Love Yourself: Answer adalah Euphoria.

Lagu Euphoria ini dinyanyikan oleh salah satu member BTS, Jungkook untuk single Love Yourself: Wonder yang masuk di album Love Yourself: Answer.

Sepenggal lirik dari lagu milik BTS ini adalah "You are the cause of my euphoria".

Lirik ini jadi salah satu part favorit karena mengingatkan kita pada si dia yang jadi sumber euphoria atau perasaan nyaman atau gembira yang berlebih.

1. Ditulis oleh Melanie Joy Fontana

Melanie adalah seorang penulis lagu yang juga turut menulis Euphoria yang dinyanyikan oleh Jungkook 'BTS.'

2. Pencipta lagu-lagu hits

Enggak cuma Euphoria, Fontana juga telah menulis lagu-lagu hits Kpop lainnya lho girls.

Kayak Boom Bang Boom milik 'f(x)', Stay Girls milik 'SNSD', Crush milik 'I.O.I' dan Cherry Pop milik 'AOA'.

Enggak cuma lagu Kpop, Fontana juga menulis lagu milik Justin Bieber berjudul Home For This Christmas dan Setting Fires milik 'The Chainmokers.'