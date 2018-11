Serba Hitam, Intip Pose Suga BTS dan Epic High: Bakal Kolaborasi?

POS-KUPANG.COM - Sudah bukan rahasia lagi kalau boyband BTS memang memiliki popularitas yang tinggi di dunia.

Apapun yang berhubungan dengan boyband asuhan BigHit Entertainment ini memang selalu menjadi trending di media sosial.

Belum lama ini, BTS kembali menjadi pembicaraan di media sosial setelah salah satu personelnya, Suga pose bareng member grup hip hop kenamaan Korea, Epik High.

Suga BTS Tetapkan Kriteria Cewek Yang Bisa Menjadi Pacarnya, Army Baper

Buktikan Cinta Pada BTS, Army Rela Tatto Tubuh, Wajah Jimin Dan V BTS Jadi Favorit Ini Foto-fotonya

Sering Dengar Lagu BTS, Anggota Komunitas Army Kota Kupang Belajar Bahasa Korea

Tampil Serba Hitam

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh leader Epik High, Tablo. Menggunakan stelan serba hitam, ayah satu anak itu terlihat berswa foto dengan Suga.

“Epik High had a visitor today and I have a huge pimple on my nose,” tulis Tablo sebagai keterangan foto yang diunggah pada Selasa (31/10/2018).

Terlihat Akrab dengan Suga BTS

Foto yang sama juga diunggah di akun instagram milik DJ Tukutz dan menunjukan bahwa mereka memang sudah akrab satu sama lain.

Buktinya, DJ Tukutz memanggil suga dengan nama aslinya, Min Yoongi.

“It’s been a while, Yoongi. #BTS #EPIKHIGH,” tulis DJ Tukutz sebagai keterangan fotonya.

Single Kolaborasi

Unggahan itu pun sontak membuat para penggemar heboh dan berharap aka nada single kolaborasi antara BTS dan Epik High.

“If #BTS⁠ ⁠ ‘ Suga does a collab with #EpikHigh I will die happy. Gahhhhhhh I cannot stop fangirling over just the thought of it!!! I AM LIVING!” tulis akun @really_ryley

Kemudian @BB_21btsblink menulis “ohh myy yoongi went to see epik hightoday. If they are working on something together......I AM HERE FOR IT!!! #BTS #EpikHigh #yoongi #SUGA”

Epic High (genius.com)

(*)