Bersiap, Inilah 12 Drama Korea yang Bakal Tayang di Bulan November 2018

POS-KUPANG.COM - Bulan November sudah datang nih. Itu tandanya akan ada drama-drama Korea terbaru yang akan menemani kamu nih.

Nah untuk bulan November, drama Korea terbaik sudah menanti untuk ditonton. Drama apa saja yah?

Dilansir dari inikpop.com, drama Korea yang bakal tayang di bulan November tidak kalah ramai dari drama Korea yang tayang di bulan lalu.

Kira-kira drama Korea apa saja yah? Yuk langsung lihat 12 drama Korea yang akan segera tayang di Bulan November 2018 ini.

Drama Korea Terius Behind Me Kembali Puncaki Rating Tertinggi untuk Drama Rabu-Kamis

Daebak! Drama Korea 100 Days My Prince Jadi Drama Paling Buzzworthy Minggu ini, Lihat Urutannya!

Daebak! 8 Drama Korea ini Ternyata Terkenal di Luar Negeri lho, Apa Saja?

1. I Picked Up a Celebrity from the Street

Di awal November tepatnya tanggal 1, channel OKSUSU 1 menayangkan web-drama mereka yang dibintangi oleh Sung Hoon dan Kim Ga Eun. Bergenre rom-com, kayaknya drama ini bakal bikin baper dan halu banget nih!

2. Mama Fairy and the Woodcutter

Mama Fairy and the Woodcutter (foto via asianwiki)

Drama yang tayang di TvN mulai 5 November ini diadaptasi dari webcomic berjudul “Gyeryongsunnyeojeon” karangan Dol Bae yang dirilis tahun 2017. Dalam “Mama Fairy and the Woodcutter”, Moon Chae Won berperan sebagai seorang bidadari yang terjebak di bumi.

3. Happy If You Died/Feel Good to Die

“Feel Good to Die” tayang mulai 7 November sebagai pengganti drama “The Ghost Detective” di KBS2. Berdasarkan webcomic karya Goldkiwisae berjudul “Jookeodo Joa”, drama ini bercerita tentang seorang bawahan yang mencoba membuat bosnya menjadi seseorang yang lebih baik.