Drama Korea 'Terius Behind Me' Kembali Puncaki Rating Tertinggi untuk Drama Rabu-Kamis

Drama Korea Terius Behind Me

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'Terius Behind Me' kembali mendapatkan rating penayangan untuk program TV yang ditayangkan Rabu-Kamis malam.

Drama Korea 'Terius Behind Me' yang dibintangi So Ji Sub ini mendapatkan peringkat nasional 7,9 persen dan 9,7 persen dalam slot waktunya.

Secara otomatis, drama Korea ini berhasil mempertahankan posisinya di urutan pertama rating penayangan. Hanya saja presentasenya sedikit menurun jika dibandingkan minggu sebelumnya yang berhasil mencapai 10 persen.

Daebak! Drama Korea 100 Days My Prince Jadi Drama Paling Buzzworthy Minggu ini, Lihat Urutannya!

Intip Video Keseruan di Belakang Layar Drama Korea 100 Days My Prince

Daebak! 8 Drama Korea ini Ternyata Terkenal di Luar Negeri lho, Apa Saja?

Inilah 6 Drama Korea yang Dibintangi Shin Won Selain Drakor Legend of The Blue Sea

Drama Korea Terius Behind Me (mydramalist.com)

Untuk wilayah metropolitan, peringkatnya pun menurun jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya yakni 8,2 dan 10,2 persen dengan momen tertinggi yakni 11,4 persen. Sementara peringkat tertinggi untuk wilayah demografis di antara semua cara TV yang ditayangkan pada Kamis adalah 3,9 dan 5,0 persen.

Sementara drama 'Heart Surgeons' produksi SBS memperoleh peringkat 6,7 dan 7,5 persen sementara 'The Ghost Detective' dari KBS mencatat 1,7 dan 1,9 persen terendah untuk drama.

Sementara itu, pada kabel (yang menghitung peringkat sedikit berbeda dari jaringan siaran publik), "The Smile Has Left Your Eyes" mencatat peringkat 2,7 persen secara nasional dan 2,9 persen di wilayah metropolitan. (pos-kupang.com/eflin rote)