Daebak! Drama Korea '100 Days My Prince' Jadi Drama Paling Buzzworthy Minggu ini, Lihat Urutannya!

POS-KUPANG.COM -Yes, minggu ini drama Korea paling buzzworthy alias yang paling banyak dibicarakan telah dirilis.

Drama Korea yang paling digemari untuk minggu ketiga bulan Oktober ini telah dirilis oleh Good Data Corporation.

Selain drama Korea, Good Data Corporation juga merilis daftar aktor dan aktris paling buzzworhty di minggu ketiga ini.

Dilansir dari Soompi, pada 22 Oktober, Good Data Corporation mengungkap peringkat drama dan artis yang paling mengesankan dari tanggal 15 hingga 21 Oktober.

Data tersebut adalah hasil dari reaksi terhadap 30 drama Korea melalui artikel, blog, komunitas online, media sosial, dan klip video.

Dan secara mengesankan, drama '100 Days My Prince' dari tvN menduduki daftar teratas untuk dua minggu berturut-turut dan imbasnya, dua artis dalam drama tersebut yaitu D.O EXO dan Nam Ji Hyun menjadi artis pertama dan kedua yang paling digemari! Daebak!

Untuk posisi kedua, drama dari JTBC 'The Beauty Inside' mengalami peningkatan indeks yakni sebesar 42,5 persen. Drama 'The Beauty Inside' yang dibintangi oleh Seo Hyun Jin dan Lee Min Ki juga menduduki peringkat tinggi dalam artis yang paling buzzworthy!

Sementara drama OCN "The Guest" berada di posisi ketiga, meningkat selama empat minggu berturut-turut bersama pimpinannya Kim Dong Wook.

Daebak! 8 Drama Korea ini Ternyata Terkenal di Luar Negeri lho, Apa Saja?

Inilah 6 Drama Korea yang Dibintangi Shin Won Selain Drakor Legend of The Blue Sea

Jadi Drama Korea Pertama yang Tayang di Youtube, Inilah 4 Fakta Web Drama Top Management

Drama 'Terius Behind Me' pun harus puas berada di posisi ke enam dengan presentase sebesar 4.63 persen.

Berikut daftar lengkapnya, cek this out!

1. tvN “100 Days My Prince” (19.24 percent)

2. JTBC “The Beauty Inside” (12.51 percent)

3. OCN “The Guest” (12.45 percent)

4. tvN “The Smile Has Left Your Eyes” (5.41 percent)

5. SBS “Where Stars Land” (4.73 percent)

6. MBC “Terius Behind Me” (4.63 percent)

7. JTBC “The Third Charm” (4.38 percent)

8. tvN “Room No. 9” (3.71 percent)

9. KBS 2TV “Matrimonial Chaos” (2.74 percent)

10. MBN “Devilish Joy” (2.66 percent)

Drama Korea paling buzzworthy (Soompi)

Dan inilah daftar artis yang paling buzzworthy untuk minggu ketiga bulan Oktober ini. Cek this out!

1. tvN “100 Days My Prince” — D.O.

2. tvN “100 Days My Prince” — Nam Ji Hyun

3. JTBC “The Beauty Inside” — Seo Hyun Jin

4. JTBC “The Beauty Inside” — Lee Min Ki

5. OCN “The Guest” — Kim Dong Wook

6. tvN “100 Days My Prince” — Jo Sung Ha

7. tvN “100 Days My Prince”— Kim Seon Ho

8. tvN “100 Days My Prince” — Han So Hee

9. tvN “The Smile Has Left Your Eyes” — Seo In Guk

10. JTBC “The Third Charm” — Seo Kang Joon

Artis paling buzzworthy (Soompi)

Favorit kalian ada di nomor berapa? (pos-kupang.com/eflin rote)